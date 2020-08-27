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Haber Giriş: 27.08.2020 - 10:56 | Son Güncelleme:

Fenerbahçe'de Ferdi Kadıoğlu hırsıyla dikkat çekti

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Fenerbahçe'de Ferdi Kadıoğlu hırsıyla dikkat çekti
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Fenerbahçe’nin genç yıldızı Ferdi Kadıoğlu, antrenmanlarda gösterdiği hırslı performansıyla dikkat çekiyor.

Yeni sezon için çalışmalarını Düzce’de Topuk Yaylası Tesisleri’nde sürdüren Fenerbahçe’de genç yetenek Ferdi Kadıoğlu, idmanlardaki hırsıyla dikkatleri üzerine topladı. Geçtiğimiz sezon Süper Lig'in pandemi sonrasındaki bölümünde daha fazla forma şansı bulan Kadıoğlu, gösterdiği performansla hem teknik heyeti hem de taraftarı mest etmişti. Yeni sezon hazırlıkları için takımla beraber Topuk Yaylası'nda kampta bulunan 20 yaşındaki futbolcu, Erol Bulut'un beğenisini toplaması başardı. Tüm çalışmalarda ön plana çıkan genç oyuncu, teknik heyetten tam not aldı.

Fenerbahçede Ferdi Kadıoğlu hırsıyla dikkat çekti

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