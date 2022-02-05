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Fenerbahçe'de Ferdi Kadıoğlu: "Hayal kırıklığı yaşıyorum"

#Fenerbahçe#Medipol Başakşehir#Ferdi Kadıoğlu
Fenerbahçede Ferdi Kadıoğlu: Hayal kırıklığı yaşıyorum

Fenerbahçe'nin Medipol Başakşehir'e 1-0 yenildiği maçın ardından Ferdi Kadıoğlu ve Miguel Crespo, karşılaşmaya dair açıklamalarda bulundu.

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Fenerbahçe'nin genç futbolcusu Ferdi Kadıoğlu ve Miguel Crespo karşılaşma sonrası açıklamalarda bulundu.

Başakşehir karşısında alınan sonuçtan ötürü hayal kırıklığı yaşadığını belirten Ferdi Kadıoğlu, "Kötü bir durumdayız. Kazanamadık. Kolay bir gol yedik. Takım olarak saha içerisinde her şeyi verdik ama yeterli olmadı. Daha fazla gol pozisyonu yaratmalıyız. Bunu da özgüvenli yapmalıyız. Zor bir durumdayız. Bireysel olarak en iyimi ortaya koymaya çalışıyorum, nerede oynarsam oynayayım. Hatalar da yapabiliyorum ama iyi şeyler de çıkarıyorum. Ben sahada yüreğimi ortaya koyuyorum. Her şeyimizi veriyoruz takım olarak. Beraber bir şekilde daha sıkı çalışmalıyız." şeklinde konuştu.

Karşılaşma sonrası konuşan Miguel Crespo ise "Oynadığım her maçta elimden gelenin en iyisini yapıyorum ama isteğimiz 3 puandı. Herkes savaştı. Pozisyonlarımız vardı ama değerlendiremedik. Önümüze bakmamız gerekiyor. Takım olarak bu durumu tersine çevireceğiz. Taraftarın desteğinden ötürü mutluyum ama 3 puanla bu mutluluğun karşılığını vermeyi isterdik. Bizi desteklesinler. Birlikte olursak bu durumu tersine çeviririz." ifadelerini kullandı.

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#Fenerbahçe#Medipol Başakşehir#Ferdi Kadıoğlu

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