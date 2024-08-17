Fenerbahçe'de 'Ferdi Kadıoğlu giderse' senaryoları

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Portekizli teknik direktör Vitor Pereira’nın kanat bek olararak görev vermesiyle bambaşka bir kimliğe bürünen ve gösterdiği performansla çok sayıda Avrupa kulübünü peşinden koşturan Ferdi Kadıoğlu’nun ayrılma ihtimalinin her geçen gün yükselmesi Fenerbahçe yönetimini yeni planlar yapmaya yöneltti. Brighton ya da Manchester United’dan birine transfer olması beklenen Ferdi ile yollar ayrılığı takdirde sol bek görevini Jayden Oosterwolde’nin üstlenmesi kesin. Ancak Hollandalı futbolcunun stoper pozisyonunu da yedeklemesi ve yeni transfer Levent Mercan’ın henüz oynayacak seviyeye gelmemesi yeni bir sol bek alınmasını zorunlu hale getirdi.

3. ALTERNATiF MERT MÜLDÜR

Sol bekin üçüncü alternatifi ise asıl mevkisi sağ bek olan Mert Müldür. Şu günlerde orta saha transferine yoğunlaşan sportif direktör Mario Branco’nun bir yandan sol bek oyuncusu araştırması yaptığı öğrenildi.

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FERDi VE FRED MAÇ KADROSUNDA

Bu arada teknik direktör Jose Mourinho, Ferdi Kadıoğlu ile sakatlığı büyük ölçüde iyileşen Fred’i Göztepe maçının kadrosuna dahil etti.