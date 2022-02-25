Fenerbahçe'de Ferdi Kadıoğlu endişesi! Dünya devi teklif yaptı...

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOLFİKSTÜRBASKETBOLVİDEOLARE SPORYAZARLAR
Hürriyet Arama
Türkiye, Ukrayna’da bir maceraya girmeyecekTürkiye, Ukrayna’da bir maceraya girmeyecek#Erdoğan
Ekonomik çember daralıyorEkonomik çember daralıyor#Rusya
Hangi ordunun gücü daha fazla Rakam ve grafiklerle Ukrayna ve Rusya karşılaştırması...Hangi ordunun gücü daha fazla? Rakam ve grafiklerle Ukrayna ve Rusya karşılaştırması...#Rusya
Son dakika: Kritik bölge el değiştirdiSon dakika: Kritik bölge el değiştirdi#Rusya
Nereye kadar gidecek, nerede duracak Tehlikeli üç senaryoNereye kadar gidecek, nerede duracak? Tehlikeli üç senaryo#Rusya
Zelenski sitem etti: Ukrayna yalnız, herkes korkuyorZelenski sitem etti: 'Ukrayna yalnız, herkes korkuyor'#Volodimir Zelenski
Avrupa’nın kalbinde savaş çıktıAvrupa’nın kalbinde savaş çıktı#RUSYA
Nihayet ‘toprak bütünlüğü’ akıllarına geldiNihayet ‘toprak bütünlüğü’ akıllarına geldi#Joe Biden
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, yaptırımların Türkiye’ye etkisini değerlendirdi... Boğazlar için kritik kararDışişleri Bakanı Çavuşoğlu, yaptırımların Türkiye’ye etkisini değerlendirdi... Boğazlar için kritik karar#Mevlüt Çavuşoğlu
Putin’in hedefindeki başkanPutin’in hedefindeki başkan#Volodimir Zelenski
Rusyaya küresel ekonomik darbe Putin sonuçlarına katlanacak diyerek duyurduRusya'ya 'küresel ekonomik' darbe! 'Putin sonuçlarına katlanacak' diyerek duyurdu#Biden
Ebru Gündeş, Iraklı işadamının yakın markajında... Havada aşk kokusu varEbru Gündeş, Iraklı işadamının yakın markajında... Havada aşk kokusu var#Ebru Gündeş
Moskova karıştı Savaş karşıtı göstericiler sokaklara döküldü...Moskova karıştı! Savaş karşıtı göstericiler sokaklara döküldü...#Rusya
Başka çaremiz yoktu dedi ve mesajını verdi: Dünya ekonomisine zarar vermeyeceğiz'Başka çaremiz yoktu' dedi ve mesajını verdi: Dünya ekonomisine zarar vermeyeceğiz#Putin
Talimat Bidendan: Binlercesi yola çıkıyor Rusyanın saldırısına NATO yanıtıTalimat Biden'dan: Binlercesi yola çıkıyor! Rusya'nın saldırısına 'NATO yanıtı'#ABD
HABERLERSpor Arena Haberleri Futbol Haberleri

Fenerbahçe'de Ferdi Kadıoğlu endişesi! Dünya devi teklif yaptı...

#Ferdi Kadıoğlu#Fenerbahçe#Ajax
Fenerbahçede Ferdi Kadıoğlu endişesi Dünya devi teklif yaptı...

Fenerbahçeli Ferdi Kadıoğlu için Ajax devreye girdi. Hollanda ekibi sezon sonu sözleşmesi sona erecek olan genç yıldızı kadrosuna katmak isterken Ferdi Kadıoğlu’na önerilen yıllık ücretin düşük olduğu öğrenildi.

Haberin Devamı

Hollanda’nın köklü kulüplerinden Ajax, Fenerbahçe ile sezon sonunda sözleşmesi sona erecek Ferdi Kadıoğlu’nu transfer etmek istiyor. Ajax yetkilileri Fenerbahçe’nin Slavia Prag ile oynanan ilk maçın ardından rövanş karşılaşmasında da genç futbolcuyu takip ettiği belirtildi.

La Gazetta Della Sport gazetesi Ajax’ın Ferdi Kadıoğlu ile ilgilendiğini belirtirken F.Bahçeli futbolcu için 'yeni Dusan Tadic' değerlendirilmesi yapıldı. Hollanda ekibi, Ferdi Kadıoğlu'nun menajeriyle görüşmeleri sürdürürken Ajax'ın önerdiği yıllık ücretin düşük olduğu belirtildi.

Gözden Kaçmasın

Slavia Prag-Fenerbahçe maçında Ferdi Kadıoğlundan kötü haberSlavia Prag-Fenerbahçe maçında Ferdi Kadıoğlu'ndan kötü haber!Haberi görüntüle

SAKATLAR DÖNÜYOR

Fenerbahçe’de uzun süren sakatlığının ardından saha çalışmalarına başlayan Novak formasına kavuşuyor. Tecrübeli sol bekin birkaç gün içinde takımla çalışmalara katılacağı belirtildi. Uzun süredir sahalardan uzak olan Novak sakatlık sürecinde izin yapmadı ve gününü tesislerde tedavi olarak geçirdi. Çek sol bek Antalya kampında da takımla gitmiş ve günün tamamını tedavi olarak geçirmişti.

Haberin Devamı

MESUT GÜÇ TOPLADI

Bel fıtığı nedeniyle beline enjeksiyon tedavisi uygulanan ve 1 ayı aşkın süredir takımdan uzak olan Mesut da gün sayıyor. Takımla birlikte çalışmalara başlayan Mesut Özil tam anlamıyla sağlıklı geri dönüş için Slavia maçı kadrosunda yer almazken, İstanbul’da kalarak aktif antrenman yaparak kendini hazırladı. Maç günü de tesislere giderek, özel program uygulayan Mesut, Kasımpaşa maçında kadrodaki yerini alacak.

GUSTAVO TRABZON'A

Arka üst adale tendon bileşkesinde yırtık bulunan Luiz Gustavo’nun tedavisi devam ediyor. Sambacı takım izinliyken de tesislere gelerek tedavi oluyor ve kendisi için hazırlanan özel programı uyguluyor. Gustavo’nun haftaya takımla birlikte çalışmalara katılması ve Trabzon maçında sahada olması bekleniyor.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Ferdi Kadıoğlu#Fenerbahçe#Ajax

BAKMADAN GEÇME!

Hangi ordunun gücü daha fazla Rakam ve grafiklerle Ukrayna ve Rusya karşılaştırması...

Hangi ordunun gücü daha fazla? Rakam ve grafiklerle Ukrayna ve Rusya karşılaştırması...

#Rusya
Devler karşı karşıya geldi Faiz, enflasyon, doğal gaz... Dünya ekonomisi nasıl etkilenir

Devler karşı karşıya geldi! Faiz, enflasyon, doğal gaz... Dünya ekonomisi nasıl etkilenir?

#Rusya
Savaş oradan başladı 8 yıldır ateş hattında yaşayan bir şehir: Harkov

Savaş oradan başladı! 8 yıldır ateş hattında yaşayan bir şehir: Harkov

#Rusya-Ukrayna

BAKMADAN GEÇME!

Hangi ordunun gücü daha fazla Rakam ve grafiklerle Ukrayna ve Rusya karşılaştırması...

Hangi ordunun gücü daha fazla? Rakam ve grafiklerle Ukrayna ve Rusya karşılaştırması...

#Rusya
Devler karşı karşıya geldi Faiz, enflasyon, doğal gaz... Dünya ekonomisi nasıl etkilenir

Devler karşı karşıya geldi! Faiz, enflasyon, doğal gaz... Dünya ekonomisi nasıl etkilenir?

#Rusya
Savaş oradan başladı 8 yıldır ateş hattında yaşayan bir şehir: Harkov

Savaş oradan başladı! 8 yıldır ateş hattında yaşayan bir şehir: Harkov

#Rusya-Ukrayna