Fenerbahçe'de Ferdi Kadıoğlu endişesi! Dünya devi teklif yaptı...

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Hollanda’nın köklü kulüplerinden Ajax, Fenerbahçe ile sezon sonunda sözleşmesi sona erecek Ferdi Kadıoğlu’nu transfer etmek istiyor. Ajax yetkilileri Fenerbahçe’nin Slavia Prag ile oynanan ilk maçın ardından rövanş karşılaşmasında da genç futbolcuyu takip ettiği belirtildi.

La Gazetta Della Sport gazetesi Ajax’ın Ferdi Kadıoğlu ile ilgilendiğini belirtirken F.Bahçeli futbolcu için 'yeni Dusan Tadic' değerlendirilmesi yapıldı. Hollanda ekibi, Ferdi Kadıoğlu'nun menajeriyle görüşmeleri sürdürürken Ajax'ın önerdiği yıllık ücretin düşük olduğu belirtildi.

SAKATLAR DÖNÜYOR

Fenerbahçe’de uzun süren sakatlığının ardından saha çalışmalarına başlayan Novak formasına kavuşuyor. Tecrübeli sol bekin birkaç gün içinde takımla çalışmalara katılacağı belirtildi. Uzun süredir sahalardan uzak olan Novak sakatlık sürecinde izin yapmadı ve gününü tesislerde tedavi olarak geçirdi. Çek sol bek Antalya kampında da takımla gitmiş ve günün tamamını tedavi olarak geçirmişti.

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MESUT GÜÇ TOPLADI

Bel fıtığı nedeniyle beline enjeksiyon tedavisi uygulanan ve 1 ayı aşkın süredir takımdan uzak olan Mesut da gün sayıyor. Takımla birlikte çalışmalara başlayan Mesut Özil tam anlamıyla sağlıklı geri dönüş için Slavia maçı kadrosunda yer almazken, İstanbul’da kalarak aktif antrenman yaparak kendini hazırladı. Maç günü de tesislere giderek, özel program uygulayan Mesut, Kasımpaşa maçında kadrodaki yerini alacak.

GUSTAVO TRABZON'A

Arka üst adale tendon bileşkesinde yırtık bulunan Luiz Gustavo’nun tedavisi devam ediyor. Sambacı takım izinliyken de tesislere gelerek tedavi oluyor ve kendisi için hazırlanan özel programı uyguluyor. Gustavo’nun haftaya takımla birlikte çalışmalara katılması ve Trabzon maçında sahada olması bekleniyor.