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Fenerbahçe'de Ferdi Kadıoğlu da Min-Jae Kim de yok

#Fenerbahçe#Ferdi Kadıoğlu#Min Jae Kim
Fenerbahçede Ferdi Kadıoğlu da Min-Jae Kim de yok
Süleyman Arat

Slavia Prag’a evinde 3-2 yenilerek sevenlerini üzen Fenerbahçe'de pazar günü oynanacak Atakaş Hatayspor maçında Ferdi Kadıoğlu ve Min-Jae Kim’in görev yapamayacak olması teknik kadroyu düşündürüyor.

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Giresun deplasmanında sarı kart görerek cezalı duruma düşen Ferdi Kadooğlu ve Slavia Prag maçında sakatlanarak arka adalesi sertleşen Güney Koreli yıldız Kim’in yokluğu zaten yaşanan moral bozukluğunun yanına ikinci kriz olarak eklendi.

Prag karşısında adeta tek başına direnen Ferdi Kadıoğlu ve defansın en önemli silahı Kim’in pazar günkü Hatayspor karşısında oynayamayacak olması defansta zorunlu rotasyonu gündeme getirecek. Kim’in yetişememesi durumunda göbekte Tisserand-Szalai sol bekte ise Osayi veya Çağtay’ın görev alması bekleniyor.

Dün yapılan antrenmanda S.Prag maçında oynayan futbolcular salonda rejenerasyon çalışması yaparken sakatlık nedeniyle İrfan Can, Mesut, Novak, Serdar Aziz ve Gustavo takımdan ayrı olarak bireysel çalıştılar.

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