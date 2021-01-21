MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriFenerbahçe'de Ferdi Kadıoğlu ameliyat edildi
GeriFutbol Fenerbahçe'de Ferdi Kadıoğlu ameliyat edildi
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Futbol
Haber Giriş: 21.01.2021 - 19:18 | Son Güncelleme:

Fenerbahçe'de Ferdi Kadıoğlu ameliyat edildi

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Fenerbahçe'de Ferdi Kadıoğlu ameliyat edildi
Abone Olgoogle-news

Fenerbahçeli futbolcu Ferdi Kadıoğlu'na sağ köprücük kemiğindeki implant rahatsızlığı nedeniyle implant çıkarma operasyonu yapıldı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Ferdi Kadıoğlu, Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde sağ köprücük kemiğinde implant rahatsızlığı nedeniyle implant çıkarma operasyonu geçirdi. Ameliyatı yapan Prof. Dr. Alper Kaya, operasyonun başarılı geçtiğini ve sporcumuzun sağlık durumunun iyi olduğunu bildirdi. Oyuncumuz Ferdi Kadıoğlu'na geçmiş olsun der, en kısa zamanda sahalara dönmesini temenni ederiz." ifadeleri yer aldı.

 

Fenerbahçede Ferdi Kadıoğlu ameliyat edildi

250 TL'ye varan "Hoş geldin bonusu" SADECE Misli.com'da! Hemen üye ol...

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle