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Haber Giriş: 29.09.2020 - 14:33 | Son Güncelleme:

Fenerbahçe'de Fatih Karagümrük hazırlıkları sürüyor

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Fenerbahçe'de Fatih Karagümrük hazırlıkları sürüyor
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Fenerbahçe, Süper Lig'in 3. haftasında sahasında Fatih Karagümrük ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Can Bartu Tesisleri'nde Teknik Direktör Erol Bulut yönetiminde gerçekleştirilen idman, ısınma, koordinasyon ve çabukluk çalışmasıyla başladı.

Pas çalışması ve çift kale maçla devam eden antrenman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla noktalandı.

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Sarı-lacivertliler, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.

 

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