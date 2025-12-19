Fenerbahçe'de Eyüpspor maçı öncesi 5 eksik!

Haberin Devamı

Atatürk Olimpiyat Stadı'ndaki müsabaka, saat 17.00'de başlayacak.

Ligde oynadığı son maçında Konyaspor'u sahasında 4-0 mağlup eden sarı-lacivertli takım, puanını 36'ya yükseltirken, Trabzonspor'un puan kaybıyla 2. sıraya çıktı.

Süper Lig'deki 16 maçta 10 galibiyet, 6 beraberlik yaşayan Fenerbahçe, namağlup tek takım konumunda bulunuyor.

Eyüpspor ise 16 haftada 3 galibiyet, 4 beraberlik, 9 yenilgi sonunda 13 puan topladı ve 17. sırada yer alıyor.

Teknik direktörlüğe Orhan Ak'ın getirilmesinin ardından 8 lig maçına çıkan eflatun-sarılı takım, bu karşılaşmalarda 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 4 mağlubiyet yaşadı.

FENERBAHÇE'DE 5 EKSİK

Eyüpspor mücadelesi öncesinde Fenerbahçe'de 5 eksik bulunuyor.

Afrika Uluslar Kupası sebebiyle milli takımlara çağırılan Youssef En-Nesyri ve Dorgeles Nene'nin yanı sıra sakatlıkları bulunan Nelson Semedo, Archie Brown ve Çağlar Söyüncü, yarınki mücadelede forma giyemeyecek.

Sarı-lacivertli ekipte kart sınırında ise 2 isim bulunuyor. Sakatlığı bulunan Archie Brown'ın yanı sıra Edson Alvarez'in de 3 sarı kartı var. Meksikalı futbolcu, yarın oynanacak karşılaşmada kart görmesi durumunda ikinci yarının ilk maçı olan Alanyaspor karşılaşmasında takımını yalnız bırakacak.

Eyüpspor'da ise Luccas Claro, Calegari ve Emre Akbaba'nın sakatlıkları var.