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Fenerbahçe'de eski yönetici Mahmut Uslu'nun Vitor Pereira sözleri akıllarda: Üçkağıt yapmaya kalkıştı

#Fenerbahçe#Mahmut Uslu#Fenerbahçe Vitor Pereira

Fenerbahçe'de ikinci kez göreve gelen Vitor Pereira ile yollar bir kez daha ayrıldı. Bİr önceki yönetim döneminde sportif direktör Terraneo'nun göreve getirdiği Portekizli teknik adamla aşı bir kez daha tutmadı. Vitor Pereira ile yolların ayrılmasının ardından Fenerbahçe eski yöneticisi Mahmut Uslu'nun Portekizli teknik adamla ilgili sözleri yeniden akıllara geldi.

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Fenerbahçe eski asbaşkanı ve basın sözcüsü Mahmut Uslu, uzun süren suskunluğunu geçtiğimiz aylarda Spor Arena için bozmuş; sarı lacivertlilerde ikinci kez göreve getirilen Pereira ile ilgili gündeme bomba gibi düşen açıklamalar yapmıştı.

Fenerbahçe'de Vitor Pereira ile yolların ayrılmasının ardından Uslu'nun Portekizli teknik adamla ilgili sözleri yeniden akıllara geldi.

O dönem Emre Belözoğlu'nun takımdan koparılmasında hem Terraneo hem de Pereira’nın günahının olduğunu ifade eden Uslu, Portekizli hocayı üçkağıtçılıkla suçladı.

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Büyük ses getiren röportajımızın ilgili bölümlerini hatırlıyoruz;

“VİTOR PEREİRA GELDİĞİ GÜN GERİ DÖNECEKTİ”

Emre Belözoğlu Fenerbahçe ile 10 maçta 7 galibiyet almıştı. Devam edilmedi ve Vitor Pereira tercih edildi. Bu kararı Pereira’nın geldiği gün olan 2 Temmuz’da olumlu karşıladınız mı?

Vitor Pereira’nın yeniden gelişini hiç olumlu karşılamadım. Pereira’nın kendisi biliyor, biz tanımıyorduk onu İtalyan menajer Terraneo getirmişti. Pereira geldiği ilk gün geri dönecekti ama devam etti. Kalite oyuncularla problemi olan birisi ve ben hoş karşılamadım. Kimse kimseyi aldatmasın, Fenerbahçe’de belirli seviyede çok oyuncu var ama Mesul Özil gibi çok kaliteli oyuncu yok.

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Van Persie-Vitor Pereira gerginliği benzerinin yine hoca ve Mesut Özil arasında yaşandığını düşünüyor musunuz?

Bilgim yok ama bizim dönemimizde Aziz Yıldırım başkanlığında bu sorunları çözdük. Mesut Özil çok önemli bir oyuncu ve kalitesini belli etti. Geçen seneye göre fark var, sistem değişikliğini mi istemiyor diye bakmak lazım. Çünkü Pereira’nın sisteminde kenarlarda oynayanların adeta “Superman” olması lazım. Biz yine inancımızı hiçbir zaman kaybetmeyiz, çok ikinci olduk ve nasıl olduğumuzu iyi biliyoruz.

“TERRANEO VE PEREİRA ÜÇKAĞIT YAPMAYA KALKIŞTI”

Kendi yöneticiliğiniz döneminde yanlış bulduğunuz veya eleştirdiğiniz kararlar mutlaka olmuştur, bunu yanlış yaptık dediğiniz neler oldu?

Kendimi işlere fazla kaptırmışım. Fenerbahçe’ye hem ben hem de arkadaşlarım hayatını verdi. Fenerbahçe boşuna bu günlere gelmedi. Vitor Pereira, "Kulüpte herhangi biri Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'ni kazanacak seviyede olduğunu düşünmemeli. Biz bu turnuvayı kazanacak seviyede değiliz” dedi. Biz olsaydık Pereira’yı bu sözlerden sonra atardık! Demek ki Fenerbahçe’yi o gözle görüyorlar, Fenerbahçe büyük kulüptür. Pereira ilk geldiğinde Terraneo ile birlikte üçkağıt yapmaya çalıştı. Ayrıca yönetim olarak Emre Belözoğlu’nun kalmasını istemiştik. Vitor Pereira önce onay verdi sonra kıvırdı. Emre Belözoğlu kalsaydı şampiyonduk. Emre’nin gidişinde hem Terraneo hem de Pereira’nın günahı var.


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#Fenerbahçe#Mahmut Uslu#Fenerbahçe Vitor Pereira

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