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GeriFutbol Fenerbahçe'de eski başkanlardan Şükrü Saracoğlu anıldı
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Futbol
AA
Haber Giriş: 27.12.2020 - 10:56 | Son Güncelleme:

Fenerbahçe'de eski başkanlardan Şükrü Saracoğlu anıldı

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Fenerbahçe'de eski başkanlardan Şükrü Saracoğlu anıldı
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Fenerbahçe Kulübü, eski başkanlardan Şükrü Saracoğlu'nun vefatının 67. yıl dönümü nedeniyle anma mesajı yayımladı.

Sarı-lacivertli kulübün sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, "16 yıl kulübümüze başkanlık yapmış ve 8 Türkiye şampiyonluğu kazanmış, adı stadımıza verilerek yaşatılan eski başkanımız Şükrü Saracoğlu'nu saygıyla anıyoruz." ifadelerine yer verildi.

Eski başbakanlardan Şükrü Saracoğlu, 1934-1950 yıllarında Fenerbahçe Kulübünün başkanlığını yapmıştı.

Fenerbahçede eski başkanlardan Şükrü Saracoğlu anıldı

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