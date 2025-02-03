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Fenerbahçe'de Erzurumspor FK maçı öncesi Dominik Livakovic müjdesi!

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#Livakovic#Fenerbahçe#Erzurum FK
Fenerbahçede Erzurumspor FK maçı öncesi Dominik Livakovic müjdesi
Oluşturulma Tarihi: Şubat 03, 2025 15:58

Fenerbahçe'de, Erzurumspor FK maçı hazırlıkları başladı. Öte yandan sarı - lacivertlilerde son zamanlar da sakatlıklarından kaynaklı formasından uzak kalan Hırvat kaleci Dominik Livakovic, takımla çalışmalara başladı.

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Ziraat Türkiye Kupası B Grubu 2. hafta maçında 5 Şubat Çarşamba günü saat 20.30’da Erzurumspor FK’yı ağırlayacak olan Fenerbahçe, bu maçın hazırlıklarına yaptığı antrenmanla başladı.


Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde, Teknik Direktör Jose Mourinho yönetiminde yapılan antrenman, salonda core çalışması ile başladı. Ardından sahada ısınma, koordinasyon ve çabukluk programları ile çalışmalarına devam eden sarı-lacivertliler, daha sonrasında ise pas ve şut çalışması yaptı.

Fenerbahçe günün antrenmanını, dar alanda oynadığı çift kale maçlarla noktaladı.


Dün oynanan Çaykur Rizespor maçına ilk 11’de başlayan ve 60 dakika süre alan oyuncular ise rejenerasyon ve aktif dinlenmeye yönelik programlar uyguladı.


Sarı-lacivertli takım, yarın yapacağı antrenman ile Erzurumspor FK maçının hazırlıklarını tamamlayacak.

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#Livakovic#Fenerbahçe#Erzurum FK

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