Fenerbahçe'de Ertan Torunoğulları'ndan Tedesco açıklaması: 'Hiçbir ayrılık nedensiz, tek taraflı değildir!

#Fenerbahçe#Tedesco#Başakşehir
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 02, 2026 22:38

Fenerbahçe Futbol Şube Sorumlusu Ertan Torunoğulları, Başakşehir maçı sonrası açıklamalarda bulundu. Torunoğulları, Tedesco ayrılığıyla ilgili de dikkat çeken ifadeler kullandı.

Torunoğulları, sarı-lacivertlilerin Süper Lig'in 32. haftasında konuk ettiği RAMS Başakşehir'i 3-1 yendiği maçın ardından basın mensuplarına açıklamada bulundu.

'HİÇBİR AYRILIK NEDENSİZ DEĞİLDİR'

Ertan Torunoğulları, Chobani Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından "Biz seçildiğimiz günden beri çok konuşan, çok şikayetçi olan bir yönetim değiliz. Az konuşan ama öz konuşan ve işimize bakan bir yönetimiz. Bu hafta içinde hocamızla yollarımızı ayırdık. Hiçbir ayrılık nedensiz ve tek taraflı değildir. Hocamıza bundan sonraki yaşantısında başarılar diliyoruz." ifadelerini kullandı.

Ligin en formda takımlarından birini iyi oyunla yendiklerini belirten Torunoğulları, şöyle devam etti:

"Takımımızın birçok eksiği olmasına rağmen iyi futbol oynadık. Oyuncularımıza güveniyoruz. Kalan son 2 maçımızı da iyi oynayarak sezonu kapatacağız. Gelip destekleyen tüm taraftarlarımıza başkanımız ve yönetim adına teşekkür ediyoruz. Sezonu güzel bir şekilde kapatarak vedalaşacağız."

'GİDENİ SUÇLAMAK BİZİM TARZIMIZ DEĞİL'

Torunoğulları, teknik direktör Domenico Tedesco'nun ayrılık sürecinde kendisini desteklemeye giden taraftarlara ilişkin soruya ise şu yanıtı vererek sözlerini tamamladı:

"Uğurlamaya giden taraftarlarımız Fenerbahçe'nin gerçek taraftarları, ne yapacaklarını çok iyi biliyorlardır. Gideni suçlamak bizim tarzımız değil ama hiçbirimiz şunu konuşmuyoruz. Fenerbahçe'nin puan kaybettiği dönemlerde 7 as oyuncusu sakattı, bunu kimse gündeme getirmiyor. Rakibimizin 1 oyuncusu sakat olduğu zaman neler olduğunu hepimiz görüyoruz. Bize olunca başka nedenler aranıyor. Giden gitmiş yapacak bir şey yok."

 

