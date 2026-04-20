Fenerbahçe'de Ertan Torunoğulları'ndan hakem tepkisi!

Fenerbahçe Futbol Şube Sorumlusu Ertan Torunoğulları, açıklamalarda bulundu.

Ertan Torunoğulları, Ziraat Türkiye Kupası maçı için gittikleri Konya'da basın mensupları ile bir araya geldi.

'GÜZEL BİR MAÇ OLACAK'

Maç hakkında konuşan Torunoğulları "Hava güzel, Konya'ya geldik. Yarın güzel bir maç olacak. İnanıyoruz, Konyaspor karşısında kazanıp geri döneceğiz" dedi.

Ertan Torunoğulları sözlerini "Takımda 2 gün bir moralsizlik oldu ama şu anda takımın havası iyi. Antrenmanlarımız çok güzel geçti, arkadaşlarımız hazır. Yarın kazanıp döneceğiz" ifadeleriyle sürdürdü.

'BİR TAKIM HARİÇ'

Hakemlerle ilgili de konuşan Ertan Torunoğulları "Arkadaşlarımız gittiler, görüşüyorlar. Daha da görüşecekler. Hakemlerle ilgili daha önce de söyledim, yine söylüyorum. Hakemlerden memnun olan bir takım var mı, sonucu etkilenmeyen bir maç var mı? Bir takım hariç! Bunu değerlendirirseniz, ne demek istediğimizi daha iyi anlamış olursunuz" dedi.

