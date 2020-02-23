Fenerbahçe'de Ersun Yanal'dan Galatasaray derbisi öncesinde VAR uyarısı!

Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, Galatasaray maçı öncesinde önemli açıklamalar yaptı.

İşte Ersun Yanal'ın açıklamaları;

Futbol oynanan, futbolun oynandığı, hakemin ve VAR'ın konuşulmadığı bir gün olsun. Bence enerji, ateşine bakacak olursak dünyanın en önemli derbilerinden bir tanesi. Fenerbahçe'nin Kadıköy'deki derbileri bir bahar havası, bayram havasında geçer

"SONUCU KADIKÖY BELİRLER"

Kadıköy'de sonucu her zaman Fenerbahçe belirler. Sonucu belirlemek için sahaya çıkıp mücadelemizi vereceğiz.

"EN BÜYÜK HATALARDAN BİRİ..."

Elimizdeki kadro ve imkanlar belli. Bunu en üst düzeyde kullanmak zorundayız. Sadece takımı sahaya çıkan 11'le değerlendirmek düşülen en büyük hatalardan biri.





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