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Futbol
Haber Giriş: 25.02.2020 - 07:00,Son Güncelleme:/

Fenerbahçe'de Ersun Yanal giderse plan hazır!

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Fenerbahçe'de Ersun Yanal giderse plan hazır!
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Fenerbahçe'de Ersun Yanal ile yolların ayrılması durumunda yönetimin, kulübün eski futbolcularını takımın başına getireceği belirtildi.

Bu noktada gündeme gelen ilk isim Alex de Souza oldu. Ancak Alex’in, sezon ortası görev kabul etmeme ihtimalini dikkate alan yönetimde, Tuncay Şanlı-Emre Belözoğlu-Volkan Demirel üçlüsüyle sezonu tamamlama görüşü ortaya çıktı.

ALEX TAKİPTE

Brezilya’da yaşayan Alex de Fenerbahçe’yi eski tercümanı Samet Güzel aracılığıyla takip ediyor. Güzel, takımının bütün maçlarını yerinde izleyerek Alex’e bilgi veriyor. Diğer taraftan Alanyaspor’da çok başarılı olan Erol Bulut da gelecek sezonun teknik direktör adayları arasında yer alıyor.

Fenerbahçede Ersun Yanal giderse plan hazır

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