Fenerbahçe'de Erol Bulut'un zor tercihi! Cisse, Ozan, Pelkas...

Fenerbahçe Teknik Direktör Erol Bulut'u pazartesi günü oynanacak Antalyaspor maçı öncesinde zor seçimler bekliyor. Sarı-lacivertliler art arda Göztepe ve Trabzonspor maçlarını özellikle ikinci yarının başında oynadığı iyi oyunlarla kazanırken, gösterilen performanslar teknik heyeti zor durumda bırakacak cinsten!

Sosa, Göztepe maçında bir maestro gibi takımı yönetti ve galibiyette başrolü oynadı. Arjantinli, Trabzon maçında 45'te oyundan alındı ve takım üst üste 3 gol bularak galibiyete ulaştı. Bu bölümde oyuna dahil olan Cisse'nin maçın yıldızı olması ise bir başka kafa karışıklığına yol açtı.

SOSA MI, CISSE Mİ?

Maça 2 gün kala Erol Bulut'un kafasında tek soru var. Sosa mı yoksa Cisse mi? Sosa oynarsa, takım oyunu çok kolay kontrol ediyor ve rakibi sahasına hapsediyor. Cisse'nin oynadığı bölümde ise Ozan ve Pelkas gerçek bölgelerinde forma giyiyor. Samatta da sola geçerek daha fazla geniş alana kavuşuyor. Tüm bu sorular ışığında Samandıra'dan gelen bilgiler, Bulut'un Sosa'ya daha sıcak baktığı yönünde...

Bulut ve ekibi, maça Sosa ile başlayıp önde Samatta'yı kullanabilir. Sonuç gelmezse, ikinci yarıda yine Cisse hamlesine başvurulacak.

Fenerbahçe, dün sabah yapılan antrenmandan önce üzücü bir haber aldı. Marcel Tisserand, karın ağrıları dolayısıyla antrenmana katılamadı. Oyuncunun bugün yapılacak kontrolünün ardından oynayıp oynamayacağına karar verilecek. Demokratik Kongolu stoper, pazartesi günkü maçta görev alamazsa yerine Serdar Aziz monte edilecek.

PEROTTI İLK KEZ...

F.Bahçe'nin Arjantinli yıldızı Diego Perotti, ilk kez Antalya deplasmanında maç kadrosunda yer alacak. Teknik heyet, skora göre 32 yaşındaki sol kanat oyuncusuna süre verecek. Takım arkadaşlarıyla yaptığı sohbetlerde futbola yeni başlamış gibi heyecanlı olduğunu söyleyen Perotti, "Katkı sağlayarak takımın bir parçası olmak istiyorum. Fenerbahçe, beni büyük beklentilerle aldı. Bu beklentileri karşılamak için bir an önce sahaya çıkmak istiyorum" diye konuştu. (Sabah)

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