Fenerbahçe'de Erol Bulut'un Trabzonspor'a karşı kozu Jose Sosa

Erol Bulut, Trabzonspor'un en sıkıntılı bölgesi olarak görünen bu alanda rakibe üstünlük sağlayarak avantaj elde edeceklerine inanıyor.

Gustavo ve Sosa ile birlikte son haftaların en formda ismi olan Ozan Tufan, Fırtına’nın orta sahadan oyun kurmasına engel olacak.

Ayrıca kazanılan toplar hızlı bir şekilde ileri uçtaki oyunculara aktarılarak rakip kalede tehlike yaratılmaya çalışılacak.

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