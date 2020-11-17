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Haber Giriş: 17.11.2020 - 09:02 | Son Güncelleme:

Fenerbahçe'de Erol Bulut'un Serhat Ahmetoğlu kararı!

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Fenerbahçe'de Erol Bulut'un Serhat Ahmetoğlu kararı!
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Fenerbahçe, önceki gün Karagümrük ile oynadığı hazırlık maçında sahadan 3-3’lük beraberlikle ayrıldı. Karşılaşmada kendisinden en çok söz ettiren isim Serhat Ahmetoğlu oldu.

Fenerbahçe'de konuşulan çocuk Serhat Ahmetoğlu... 18 yaşındaki futbolcu sağ bekte görev aldı, önce güzel bir gole imza attı ardından Kemal Ademi’ye şık bir asist yaptı. Bir anda gözlerin çevrildiği yıldız adayı, 11 yaşından beri Sarı-Lacivertliler’in altyapısında yer alıyor.

Serhat, normalde hücumda iki kanatta da oynayan bir oyuncu. Ancak Erol Bulut, yakından takip ettiği öğrencisini son derece çevik olması ve mücadeleci tarzı nedeniyle sağ bekte denedi ve ilk maçta çok iyi bir sonuç aldı.

Bulut, çok beğendiği Serhat Ahmetoğlu’nu sezon başında gelen kiralık tekliflerine rağmen gelişimini yakından takip etmek için göndermedi.

Fenerbahçeli Harun Tekin'in elmacık kemiği kırıldıFenerbahçe ile Fatih Karagümrük arasında oynanan maçta Harun Tekin sakatlandı. Jimmy Durmaz'la çarpışan Harun Tekin, sedyeyle kenara geldi. Harun Tekin’in sağ elmacık kemiği kırıldığı ve ameliyat için ambulansla hastaneye kaldırıldığı açıklandı.
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Fenerbahçede Erol Bulutun Serhat Ahmetoğlu kararı

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