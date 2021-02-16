Fenerbahçe'de Erol Bulut'un Mesut Özil, İrfan Can ve Pelkas'lı yeni dizilişi

Spor Arena | Ara transfer döneminde orta sahada dünyanın en ünlü 10 numaralarından Mesut Özil'i ve Türkiye'nin en iyi orta saha oyuncularından İrfan Can Kahveci'yi katan Fenerbahçe'de sakatlığı bulunan Gustavo, Pelkas ve İrfan Can'ın dönüşüyle ilk 11'in nasıl şekilleneceği belli olmaya başladı.

Sakatlığını atlayan Pelkas ve İrfan Can Kahveci'nin gelecek hafta oynanacak Göztepe maçının belli bir bölümünde sahne alması bekleniyor. Luiz Gustavo ise en erken 27. haftadaki Trabzonspor maçında takıma dönecek.

Sarı-lacivertli takım, Trabzon deplasmanına yeniden bir sakatlık olmaması halinde eksiksiz ve yenilenmiş kadrosuyla çıkması bekleniyor.

Peki Erol Bulut; Gustavo, İrfan Can Kahveci, Mesut Özil ve Pelkas'a ilk 11'de görev verir mi? Verirse dizilişi nasıl olur?

Sezon başından bu yana maç başlangıçlarında 4-2-3-1 sisteminden vazgeçmeyen Erol Bulut, Mesut Özil ve İrfan Can'ın kadroya katılmasından sonra Türk futbolunda 'baklava' denilen, İngilizlerin diamond(elmas) dediği orta saha düzenini tercih edebilir.

Bu dizilişte dörtlü savunmanın önünde Luiz Gustavo, onun önünde sol iç İrfan Can, sağ iç Ozan Tufan, önlerinde 10 numara pozisyonunda Mesut Özil görev yapabilir.

Baklava dizilişli orta saha modelinde bütün kadro 4-4-2 şeklinde okunabilir. Bu dizilişte Erol Bulut'un ilk 11'i şu şekilde olabilir:

Erol Bulut'un yine Gustavo, Ozan, İrfan Can, Mesut ve Pelkas'lı bir diğer dizilişi ise bütünlüğe bakıldığında 4-3-3, detaylara inildiğinde ise 4-1-2-2-1 şeklinde şöyle olabilir:

EROL BULUT 3-5-2 DENER Mİ?

Birçok Fenerbahçe taraftarı, takımın elindeki kadroyla 3-5-2 dizilişinde oynayabileceği yönünde görüş bildiriyor. Ara transferde kadroya katılan ve kısa sürede savunmanın lideri olan Attila Szalai'nin de gelişiyle Erol Bulut savunmada güvenebileceği 3 isme sahip oldu. 46 yaşındaki teknik adam, Tisserand, Serdar ve Szalai üçlü savunmasıyla Caner ve Nazım'ı kanat bek olarak kullanabilir.

Erol Bulut'un 3-5-2 dizilişi şu şekilde olabilir:

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