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GeriFutbol Fenerbahçe'de Erol Bulut'un Mert Hakan Yandaş planı!
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Futbol
Haber Giriş: 01.02.2021 - 09:42 | Son Güncelleme:

Fenerbahçe'de Erol Bulut'un Mert Hakan Yandaş planı!

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Fenerbahçe'de Erol Bulut'un Mert Hakan Yandaş planı!
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Flaş transferlerin ardından Hatayspor maçına odaklanan Fenerbahçe'de teknik direktör Erol Bulut'un Mert Hakan Yandaş kararı belli oldu.

Fenerbahçe'de transferlerin ardından gözler Süper Lig'de oynanacak Hatayspor maçına çevrildi. Galatasaray derbisi öncesi kritik haftada Pelkas'ın sakatlığı teknik heyeti sarsarken Erol Bulut, Hatay deplasmanı öncesinde iki farklı plan belirledi.

Sabah gazetesinin haberine göre genç hocanın A planı; Mert Hakan'ın orta alana monte edilmesi. Eğer bu plan beklenen verimi getirmezse, 4-4-2 sistemine dönülecek. Bu durumda B planı devreye girecek ve Bright Osayi-Samuel ilk 11'e dahil olacak.

Mame Thiam ve Samatta, çift forvet oynayarak rakibi baskı altına alacak. Fenerbahçe'de yarınki maç öncesi kadroda başka bir değişiklik beklenmiyor.

Fenerbahçede Erol Bulutun Mert Hakan Yandaş planı

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