Fenerbahçe'de Erol Bulut'un en zor sınavı! Trabzonspor ve Bakasetas...

1- Genç hoca pazar günü 3 puan alamazsa hem F.Bahçe’nin hem kendi geleceğinin kararma tehlikesi ile karşılaşacak.

2- Bulut, ustası Abdullah Avcı’ya karşı da hem var olma hem de ilk galibiyetini alma mücadelesi verecek. Rekabette üstünlük Avcı’da.

3- Erol Bulut hafta sonu çok beğendiği fakat F.Bahçe’ye aldıramadığı eski öğrencisi Bakasetas’ı durdurmak için formül üretmeli.

Trabzon ile F.Bahçe arasında her yıl büyük bir gerilime, yüksek tansiyona, müthiş bir heyecana sahne olan, iki takım için de kritik bir öneme sahip olan dev maç, bu sezon başka anlamları da bünyesinde barındırıyor. Ligde aldığı yenilgilerle koltuğu sarsılan Erol Bulut için bu karşılaşma Fenerbahçe’deki geleceğini belirleyecek bir kader maçı haline geldi. Bunun yanı sıra Abdullah Avcı ile Erol Bulut arasında geçmiş yıllara dayanan bir usta-çırak ilişkisinin bulunması da pazar günkü mücadelenin heyecan katsayısını yükseltiyor.

Kaybederse fark 6 puana çıkabilir

Çok değil, sadece 4 hafta önce F.Bahçe liderdi. Hatta 23. haftanın sonunda 2. G.Saray ve aynı puanla 3. basamakta bulunan Beşiktaş’ın 3 puan önünde zirvedeydi. Ancak ne olduysa 24. haftadan sonra oldu. Evinde G.Saray’a kaybederek sarsılan, kupada Başakşehir’e elenen ve en son Kadıköy’de Göztepe’ye 3 puan bırakan F.Bahçe şu an liderin 3 puan gerisine düştü. Bu performansın ardından eleştiri oklarının hedefi olan Erol Bulut, Trabzon maçına bir kader karşılaşması olarak çıkacak. Artık koltuğu ciddi anlamda sallanan Bulut’un bu maçı kaybetmesi durumunda istifası dahi gündeme gelebilir.

Avcı’ya karşı sadece 1 beraberliği var

Başakşehir’de Abdullah Avcı’nın yanında yetişen, o dönem takımın defans kurgusunu dizayn ettiği bilinen Bulut eski hocasına karşı adeta bir ‘var olma’ maçına çıkacak. Bulut, Abdullah Avcı’yı iyi tanımasını avantaja çevirmeye çalışacak. Ancak iki teknik adam arasında

oynan 5 maçın 4’ünü Avcı kazanırken, 1 maç beraberlikle sonuçlandı, Bulut hiç galibiyet alamadı.

Maçın bir başka ilginç detayı Bulut’un çok beğendiği ve Fenerbahçe’ye transfer edebilmek için yoğun çaba harcadığı Bakasetas’ı kilitlemenin formülünü bulmak zorunda olması.

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