Fenerbahçe'de Erol Bulut'un dikkat çeken Galatasaray istatistiği

Spor Arena Detay | Fenerbahçe ve Galatasaray arasında bu akşam Kadıköy'de oynanacak dev derbi öncesi heyecan artarken Fenerbahçe'de Erol Bulut'un Galatasaray istatistiği dikkat çekti.

Sarı lacivertli takımın teknik direktörü Erol Bulut, Süper Lig kariyerinde Galatasaray'a karşı evinde oynadığı 4 maçı da kazandı. Erol Bulut, bu başarıyı Süper Lig kariyerinde sadece Galatasaray'a karşı yakaladı.

2 KEZ YENİ MALATYASPOR, 2 KEZ ALANYASPOR

Galatasaray'a karşı kariyerinde 4 kez iç sahada maça çıkan Erol Bulut, 2 kez Yeni Malatyaspor, 2 kez de Aytemiz Alanyaspor ile Galatasaray'ı mağlup etmeyi başardı.

Sarı kırmızılı takıma karşı iç sahada %100 kazanma oranı yakalayan Bulut, Fenerbahçe'nin başında ise ilk kez iç sahada Galatasaray derbisine çıkacak.

SON 5 MAÇIN 4'ÜNÜ KAZANDI, KAYBETTİĞİ MAÇTA TUR ATLADI

Öte yandan Erol Bulut, Galatasaray'a karşı oynadığı son 5 maçı kazanırken kaybettiği tek maç, Alanyaspor'un başında olduğu dönemde kaybedilen Türkiye Kupası rövanş maçıydı. Alanyaspor, o maçı kaybetmesine rağmen ilk maçta elde ettiği skorla tur atlayan takım olmuştu.

250 TL'ye varan "Hoş geldin bonusu" sadece Misli.com'da! Hemen üye ol...