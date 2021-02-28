Fenerbahçe'de Erol Bulut'tan şampiyonluk yorumu! 'Şanslar eşit'

Süper Lig'de Trabzonspor'u 1-0 mağlup eden Fenerbahçe'de teknik direktör Erol Bulut, maç sonunda açıklamalarda bulundu.

İşte Erol Bulut'un sözleri;

Bir taktik savaşı olacak, inşallah kazanan taraf oluruz demiştim. 90 dakikada 6 net pozisyonumuz var. Aslında ilk yarıda işi bitirmemiz gerekiyordu, en az 2-0'la. Ama futbol bu, bazı şansları değerlendiremiyorsunuz.

FUTBOLCULARIMI TEBRİK EDİYORUM

Futbolcularımı tebrik ediyorum gösterdikleri mücadeleden dolayı. İnşallah önümüzdeki maçlarda aynı mücadeleyi göstererek devam ederiz.

MORALLER BOZUK OLUYOR

Her mağlubiyetten sonra moraller doğal olarak bozuk oluyor, hele de şampiyonluk için oynuyorsanız. Fenerbahçe her maçı kazanmak için sahaya çıkıyor.

HER ŞEY OLABİLİR

Futbolcularımızla bireysel görüşerek, toplantılara yaparak devam ediyoruz. 14 lig maçı var. 14 lig maçında her şey olabilir. Herkes her şeyi eşit görmese de ben eşit görüyorum.