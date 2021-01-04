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Haber Giriş: 04.01.2021 - 21:34 | Son Güncelleme:

Fenerbahçe'de Erol Bulut'tan Pelkas'a tepki! Pep Guardiola detayı...

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Fenerbahçe'de Erol Bulut'tan Pelkas'a tepki! Pep Guardiola detayı...
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Fenerbahçe'nin Kasımpaşa'yı 3-0 yendiği maçta bitiş düdüğünün ardından Erol Bulut ve Dimitrios Pelkas arasında yaşanan diyalog damgasını vurdu.

Fenerbahçe, Kasımpaşa'yı 3-0 mağlup ederken Dimitrios Pelkas, yaptığı 2 asist ile maçın yıldızlarından birisi oldu.

Maçın son düdüğünün ardından ise Yunan futbolcu ve Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut arasında yaşananlar dikkat çekti.

Erol Bulut, maçın bitiş düdüğüyle birlikte Pelkas'ın yanına giderken sahanın yıldızlarından olan futbolcuya son pozisyonda yaptığı tercih nedeniyle eleştirdi.

PELKAS'IN EROL BULUT'A CEVABI

Bulut'un son pozisyonda bireysel davranıp içeriye bakmadığı için Pelkas'a kızdığı görüldü. Erol Bulut, oyuncusunu sert bir şekilde ikaz ederken Pelkas, eliyle skor tabelasını gösterdi.

PEP GUARDIOA ÖRNEĞİ

Maçın bitiş düdüğünün hemen ardından sahaya girip futbolcularıyla konuşan Erol Bulut'un bu görüntüsü Manchester City'nin dünyaca ünlü teknik direktörü Pep Guardiola'ya benzetildi.

Fenerbahçede Erol Buluttan Pelkasa tepki Pep Guardiola detayı...

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