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GeriFutbol Fenerbahçe'de Erol Bulut'tan Mame Thiam yorumu
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Futbol
Haber Giriş: 31.08.2020 - 23:31 | Son Güncelleme:

Fenerbahçe'de Erol Bulut'tan Mame Thiam yorumu

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Fenerbahçe'de Erol Bulut'tan Mame Thiam yorumu
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The Land of Legends Cup maçında Antalyaspor'u 4-0 mağlup eden Fenerbahçe'de teknik direktör Erol Bulut, maçta 3 gol atan Mame Thiam ve forvet michael Frey maç sonrası açıklamalarda bulundu.

Erol Bulut'un açıklamaları şu şekilde:

"4-0 kazandık, güzel ama ufak eksiklikleri göz ardı etmememiz lazım, daha da iyi olmamız lazım. Thiam bugün iyi oynadı, kanatta oynadı. Kanatta keyifli hissettiğini bize gösterdi. Diğer futbolcularımıza da bakarsak, herkes elinden geleni yaptı."

Mame Thiam'ın açıklamaları şu şekilde:

Burada olduğum için gerçekten mutluyum. Koronavirüs salgını olduğu için üzgünüm, taraftarların bu maçta olmasını isterdim. Antrenmanda çalıştıklarımızı sahada oynadık, bence iyi iş çıkardık. Lige iyi başlamak adına çalışmaya devam edeceğiz.

Michael Frey'in açıklamaları şu şekilde:

Bu güzel statta tekrar oynadığım için çok mutluyum. Elimden gelen her şeyi vermek istiyorum.

 

Fenerbahçede Erol Buluttan Mame Thiam yorumu

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