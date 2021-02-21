Fenerbahçe'de Erol Bulut'tan Göztepe maçı flaş sözler! 'Özür diliyoruz'

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Süper Lig'de Göztepe'ye 1-0 mağlup olan Fenerbahçe'de teknik direktör Erol Bulut, maç sonunda açıklamalar yaptı.

'DAHA 15 HAFTA VAR'

Maç sonu özür dileyen Bulut, "Sonuca baktığımızda kaybedilen 3 puan var. Kazanmamız gereken bir maçtı. İstemediğimiz bir kayıp oldu. Özür diliyoruz. Bunu telafi edeceğimiz maçlar var. Daha 15 hafta var. Onun başlangıcını önümüzdeki hafta Trabzon'da yapmamız gerekiyor. Bunu yapacak gücümüz var" dedi.

'HİÇBİR ŞEY İFADE ETMİYOR'

Erol Bulut sözlerini "Oyun yüzde olarak bizde ama bu hiçbir şey ifade etmiyor, golle sonuçlandıramadığınız zaman... Rakip korner sonrası attığı bir golle kazandı. " ifadeleriyle sürdürdü.

'ZEMİN BİRAZ BOZUKTU'

Zeminin bozuk olduğuna da vurgu yapan Bulut, "Zemin de biraz bozuktu. Oynamak istediğimiz oyunu engelledi." şeklinde konuştu.