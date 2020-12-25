Fenerbahçe'de Erol Bulut'tan galibiyeti getiren 3 kritik karar!

Spor Arena / Süleyman ARAT - Son haftalarda peş peşe gelen mağlubiyetler sonrası Fenerbahçe için ‘kader’ maçına dönüşen Medipol Başakşehir karşılaşmasında elde edilen 4-1’lik galibiyet, başta teknik direktör Erol Bulut ve futbolcular olmak üzere tüm sarı lacivertli camiaya rahat bir nefes aldırdı.

Son şampiyon karşısında kazanılan zafer kadar konuşulan bir başka konu; Bulut’un ilk 11’deki tercihleri oldu. Eleştirilerin odağındaki isim olan Bulut, cesur kararlar alarak Kemal Ademi ve Sinan Gümüş’ü ilk kez 11’de oynattı; sol kanada da Filip Novak-Caner Erkin ikilisini yerleştirdi. Adeta ezber bozan Bulut diğer taraftan Papiss Cisse, Gökhan Gönül ve Jose Sosa gibi hemen herkesin ‘banko oynar’ dediği isimleri yedek bıraktı.

Solda Novak-Caner ikilisiyle devam

Peki Erol Bulut neden bu önemli değişiklikleri yaptı? Öncelikle ilk 11’e alınmayan isimlerden Cisse, Gökhan ve Sosa haftalardır beklenenin altında performans gösteriyordu. Ademi’nin oynamasının birinci sebebi, Başakşehir defansında oyunu kuran isim olan Epureanu’ya pres yapma düşüncesiydi. Ademi bu görevi başarıyla yerine getirdi ve ilk 11 için ciddi bir alternatif olduğunu kanıtladı. Haftalarca sakatlıktan dolayı formayı giyemeyen Sinan Gümüş de oyunda kaldığı süredeki mücadelesiyle olumlu not aldı. Sol kanatta arkalı önlü oynayan Novak-Caner ikilisinin de sakat futbolcular tamamen iyileşip hazır olana kadar oynamaya devam edeceği belirtildi.

Kasımpaşa maçına ideal kadro

2020 yılını Medipol Başakşehir galibiyetiyle uğurlayıp lider Aytemiz Alanyaspor ile arasındaki puan farkını 1’e indiren Fenerbahçe, 4 Ocak’ta Kasımpaşa ile yapılacak yeni yılın ilk maçına ideal kadrosuyla çıkmayı planlıyor. Sakat olan Samatta, Perotti, Lemos ve Tolga’dan haftalardır yararlanamayan sarı lacivertlilerdeki eksiklere, Covid-19’a yakalanan Ozan ve cezalı duruma düşen Pelkas da eklenirken, Gökhan ve Sosa da kasıktaki problemler nedeniyle tam olarak verimli oynayamıyordu. Sakat ve hasta olan oyuncuların tamamının Kasımpaşa maçına yetişmeleri bekleniyor.

F.Bahçe'de futbolculara yurt dışına çıkış yasak

Süper Lig’de 15. haftayı ‘bay’ geçirecek olan Fenerbahçe, bundan sonraki ilk maçını 11 gün sonra 4 Ocak’ta Kasımpaşa ile rakip sahada yapacak. Teknik direktör Erol Bulut futbolculara 4 gün izin verirken Covid-19 endişesi nedeniyle yurt dışına çıkmalarını yasakladı.