Fenerbahçe'de Erol Bulut'tan Galatasaray derbisi öncesi oyuncularına uyarı: 'Neden lider olduğunuzu gösterin'

Erol Bulut, öğrencilerini derbiye hem taktiksel hem de mental anlamda hazırlamak için elinden geleni yapıyor. Başarılı teknik adam, sık sık takımıyla toplantılar düzenliyor, onlara güven aşılıyor. Bulut, Hatay maçındaki kötü futbolda yorgunluğun da etkisi olduğunu belirterek, “Yine de kazanmayı başardık ve önemli olan buydu. Galatasaray karşısında çok daha farklı bir futbol oynayacağınıza inancım tam. Geniş bir kadromuz var ve hepiniz bu takıma katkı vereceksiniz. Neden lider olduğumuzu cumartesi günkü derbide herkese gösterin” ifadelerini kullandı.

‘Savunma için çalışacağız’

46 yaşındaki çalıştırıcı, savunmada zaman zaman aksadıklarına dikkat çekerek, “Çok çalışarak bu yönümüzü güçlendireceğiz. Takım savunmasındaki zaaf sadece defans oyuncularından kaynaklanmaz. Bunun bilincinde olursak, kısa sürede aksaklıkları gideririz” diye konuştu.

‘Derbinin atmosferi farklı’

Erol Bulut, derbi maçların her zaman farklı olduğunu söyleyerek, “Hem taraftarlar hem de siz futbolcular için derbilerde bambaşka bir atmosfer olur. Biz teknik adamlar da bu rekabeti iliklerimize kadar yaşarız. Galatasaray çok formda. Ancak bizim de hedefimiz büyük ve bu hedefe ulaşmak için böyle maçlarda sahadan galibiyetle ayrılmamız gerekiyor. Bu konuda size inancım tam” dedi. (Fanatik)

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