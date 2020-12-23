Fenerbahçe'de Erol Bulut'tan eleştirilere cevap!

Erol Bulut'un maç sonrası açıklamaları şu şekilde:

Bugünkü kadro tercihimiz de mi eleştirildi? Gençlerle oynayacaktık ama tecrübelileri tercih ettik. Eleştirenlerden özür diliyoruz. Kalemize ilk gelen top yine gol oldu. Oyunu bırakmadık. Mücadelemizi gösterdik. 8-9 eksiğimiz olmasına rağmen iyi oynadık. Sosa ve Gökhan sakattı, çok fazla değişiklik alternatifimiz yoktu ama iyi mücadele edip kazandık.

"DAHA ÇOK ÇALIŞACAĞIZ"

Fenerbahçe her zaman hücum oynar düşüncesini sezon başından beri yapmaya çalışıyoruz. Çalışmamıza rağmen zaman zaman bunu uygulayamadık. Herkes galibiyet istiyor. Bunu en çok isteyen ben ve futbolcularım. Eksikler çoğaldığı zaman istediklerinizi bazen yapamıyorsunuz. Daha çok çalışacağız. Bugün 4-1 kazandık, rakip eksik kaldı ama 11-11 oynadığımızda da iyi baskı yaptık. Rakibe daha iyi baskı kurmamız gerekiyor. Pozisyon verme sayımızı düşürmemiz lazım.

"OYUNU OTURTMA SÜREMİZ UZADI"

Zor bir süreçten geçtik. Taraftarımız haklı olarak bizi ve futbolcuları eleştirdi. Medyadaki cümleleri ağzıma almak istemiyorum. Yeterince söz ve küfür işittik. Yeni kurulan bir takım. Yeni şeyler yapmaya çalışıyoruz ama bu bir süreç. Zaman alıyor. Bizde bu zaman biraz uzadı. 4 haftalık kamp süresi oldu. Takım da tam değildi. Yeni transferler bir anda gelemedi. Bunlar olunca oynamak istediğimiz futbol da gecikti. Bunu çalışmakla aşacağız. Bizi destekleyen ve desteklemeyen taraftarımıza teşekkür ediyoruz. Biz elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz.

"MERT HAKAN GOLDE BİZE DOĞRU GELDİ..."

Mert Hakan haftalardır gol atmak istiyor. Üzerinde büyük yük var. Transfer dönemi zor geçti onun için. Bugün de gol attı ve bize geldi. Başarıları devam eder umarım.

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