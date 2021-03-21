Fenerbahçe'de Erol Bulut'tan derbi sonrası 'şampiyonluk' açıklaması! 'Savaş devam edecek'

Süper Lig'de Beşiktaş ile 1-1 berabere kalan Fenerbahçe'de teknik direktör Erol Bulut, maç sonunda açıklamalar yaptı.

İşte Erol Bulut'un sözleri;

Güzel bir maç oldu. En azından ekran başında taraftarlar iyi bir maç izledi. Yeterince gol pozisyonu buldu. İlk yarı biraz Beşiktaş topa sahip oldu, pozisyon buldu. Bizim de pozisyonlarımız var. 2. yarı başında duran toptan yemememiz gereken bir gol yedik.

POZİSYONLARI DEĞERLENDİRSEK KAZANIRDIK

Sonra baskılı oynadık. Rakibi hataya zorladık. Sonlara doğru bir gol attık. Sonrasında 2-3 net pozisyon vardı. Onları değerlendirsek buradan galibiyetle ayrılabilirdik. Gol pozisyonlarını değerlendirsek kazanırdık. Bazen bu oluyor ama biz de biraz fazla oluyo

DAHA İYİ KONSANTRE OLMALIYIZ

Son vuruşlara daha iyi konsantre olmalıyız. Kaçırdığımız pozisyonlar var. Önemli olan pozisyona girmek, bunu yapıyoruz. Belki de en çok pozisyona giren takımız. En iyi şekilde değerlendirmeye çalışacağız.

SONUNA KADAR BU SAVAŞ DEVAM EDECEK

10 hafta var daha. Sonuna kadar bu savaş devam edecek! Biz buraya galibiyet almak için geldik. Beraberlik için gelmedik. Bunu da takımım ikinci yarıda en iyi şekilde gösterdi