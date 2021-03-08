Fenerbahçe'de Erol Bulut'dan galibiyet yorumu: 'İkinci yarıdaki oyun...'

Erol Bulut'un açıklamaları şu şekilde:

Maça istediğimiz gibi başladık. Baskıyla başlamayı istemiştik. Futbolcuların istekli oyunuyla 2-0 öne geçtik. Pozisyonlarımız vardı 3-4 yapabilirdik. İkinci yarı baskı yedik. Kalemizde pozisyonlar gördük. Görmememiz gerekirdi. Topa sahip olup oyunu yönlendirme planı yapmıştık ama geri çekildik. Son anlarda da kaleci hatasıyla 3. golü bulduk. Güzel bir galibiyet oldu.

"Zoru başarmak istiyoruz"

Pelkas bugün iyi bir performans gösterdi. Sadece o değil bütün oyuncular iyi oynadı. Özellikle ilk yarıda çok iyiydik. İkinci yarıda oyuna giren arkadaşlarımız da iyi oynadı. İkinci yarı daha iyi olabilirdik. Önümüzde 12 haftalık bir süreç var, zor bir süreç ama biz zoru başarmak istiyoruz.

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