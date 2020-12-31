Fenerbahçe'de Erol Bulut yeni yılda kimleri seçecek!

Sağlıklı bir Gökhan mı, formda bir Nazım mı? İyileşen Samatta mı yoksa Cisse ya da Ademi mi? Serdar’ın yokluğunda Tisserand’ın partneri Lemos mu olacak, Sadık mı? Erol Bulut kimi tercih edeceği merak ediliyor.

Sezon başından bu yana sakatlıklar, Covid-19 yüzünden bir türlü ideal 11’ni kuramayan F.Bahçe’de sakatların takıma dönmesiyle birlikte forma savaşı yeniden kızışmaya başladı. Takımda forma rekabetinin en yoğun yaşandığı mevkilerden biri sağ bek. Kasık ağrısı nedeniyle tam kapasi

teyle antrenman yapamayan bu yüzden de form grafiğinde düşüş görülen kaptan Gökhan Gönül’ün yokluğunda 2 lig ve 1 de kupa maçında başarıyla oynayan Nazım Sangare arasında karar vermek Erol Bulut için hiç kolay olmayacak. Takımda günün sorusu “Sağlıklı bir Gökhan mı yoksa forma bir Nazım mı?”

Tandem bu hafta da bozuluyor

Sakatlığı nedeniyle son 6 haftadır forma giyemeyen Mbwana Samatta’nın iyileşmesiyle gol noktalarında Erol Bulut’un favori isminin Tanzanyalı golcü olduğu biliniyor. Buna rağmen Samatta’nın maç eksikliğini göz önüne alıp Kasımpaşa deplasmanında da Cisse veya Ademi’ye forma şansı tekrar gelebilir. Sezonun ilk maçından bu yana bir türlü istikrar yakalanamayan ve en fazla değişikliğin yaşandığı defansın göbeğinde Serdar Aziz’in yokluğunda Tisserand’ın partnerinin Sadık mı yoksa Lemos mu olacağı merak konusu. Uruguaylı oyuncunun sakatlıktan çıktığı ve maç eksikliği olduğu için Erol Bulut’un Sadık’ı sahaya sürme ihtimali yüzde 51.

Ozan-Sosa belirsizliği sürüyor

Kasımpaşa maçında bir başka belirsizliğin yaşanacağı bölge orta saha. Covid 19’u atlatan Ozan’ın maç gününe kadar yapacağı antrenmanlarla açığını kapatıp kapatmayacağı merak konusu olurken bir başka soru işareti de Sosa’da. Arjantinli yıldız da kasık ağrıları nedeniyle salonda çalışırken bugün yapılacak antrenmana katılması ve maç gününe kadar hazır olması bekleniyor. Covid-19 şikayetiyle karantinada olan üz ismin dışında tam kadro olarak 4 Ocak’ta deplasmanda oynayacakları Kasımpaşa maçına hazırlanan futbolcular yılbaşının ertesi günü de akşam antrenmanıyla hiç ara vermeden çalışmalarını sürdürecekler.

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