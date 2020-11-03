Fenerbahçe'de Erol Bulut, Tümer Metin'i şaşırttı! Jose Sosa...

TRT Spor yorumcusu Tümer Metin, Fenerbahçe'de son iki maça ilk 11'de başlayan ancak 90 dakikayı tamamlamadan Jose Sosa ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Maçla ilgili "Fenerbahçe'de 8 farklı futbolcu gol attı. Gol dağılımı yayılıyor. Lider ve zirveye oynayan takımlarda bu çok önemli. Duran toplardan goller izliyorduk ama akan oyunda da bugün çok etkili Fenerbahçe izledik." yorumunda bulunan Tümer Metin, Jose Sosa ile ilgili ise "Oynar mı, oynamaz mı diye konuşuyoruz. İşte bu Erol Hoca'nın elindeki kadronun gücünü gösteriyor. Jose Sosa iyi işler yapamadığında da Erol Hoca 'Bu bizim patronumuz, çıkmaz' demiyor. İki hafta üst üste Sosa'yı çıkarmak kolay değil. Perotti, 10 numara da oynayabilir." şeklinde konuştu.

GEÇEN HAFTA NE DEMİŞTİ?

Jose Sosa Trabzonspor maçında beklenen performansı gösteremeyince ilk yarı bitiminde Erol Bulut tarafından oyundan alınmıştı. Erol Bulut'un Sosa'yı çıkarmasıyle ilgili yorum yapan Tümer Metin "Çok kolay değildi Sosa'yı oyundan çıkarmak. Erol Hoca'nın artı hanesine yazar. Oyunu da kaybetmişken, Sosa'yı çıkarmak kolay değil. Bir saha içi patronunu kenara alıp, hayalin peşinden gitmek kolay değil. Devrede neşteri vurmak hanesine yazılacak artılardan. Oyunu da ele aldı." ifadelerini kullanmıştı.