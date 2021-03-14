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Futbol
Haber Giriş: 14.03.2021 - 18:22 | Son Güncelleme:

Fenerbahçe'de Erol Bulut kadro tercihi hakkında konuştu

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Fenerbahçe'de Erol Bulut kadro tercihi hakkında konuştu

Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut, Gençlerbirliği maçı öncesi açıklamalarda bulundu.

Orta saha tercihi hakkında konuşan Bulut, "Deplasmanda karnemiz çok iyi, evimizde de iyi olmak istiyoruz. Bugün yeni bir seri başlatmak istiyoruz, inşallah Gençlerbirliği karşısından galibiyetle ayrılarak yolumuza devam etmek istiyoruz. Baskılı bir futbol oynamak istiyoruz, inşallah ilk yarıda gol buluruz. Gustavo, Sosa ve Mert iyi pas trafiği yapabilen oyuncular. O yüzden tercih ettik. İkinci yarı değerlendireceğimiz diğer arkadaşlarımız olacak. İnşallah ilk yarı gol bulup oyunumuzu rahat bir şekilde devam ettirmek istiyoruz." dedi.

Fenerbahçede Erol Bulut kadro tercihi hakkında konuştu

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