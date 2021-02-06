Fenerbahçe'de Erol Bulut: "Birkaç eksiğimiz var ama..."

Haftalardır iyi giden bir Fenerbahçe'nin olduğunu belirten Bulut, "Birkaç eksiğimiz var ama bu demek değil ki Fenerbahçe sahaya eksik çıkacak. Yerlerine oynayacak arkadaşlar da güvendiğimiz oyuncular. Takımımızdan beklentimiz mücadeleyi en üst düzeyde sergilemek ve 3 puanı almak. Haftalardır iyi giden bir Fenerbahçe var. Herkesin gözünde farklı gözükse de biz sonuçları istediğimiz şekilde alıyoruz. Liderliğimizi korumak istiyoruz." diye konuştu.