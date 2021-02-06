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GeriFutbol Fenerbahçe'de Erol Bulut: "Birkaç eksiğimiz var ama..."
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Futbol
Haber Giriş: 06.02.2021 - 18:16 | Son Güncelleme:

Fenerbahçe'de Erol Bulut: "Birkaç eksiğimiz var ama..."

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Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut, Galatasaray derbisi öncesi yaptığı açıklamada liderliği korumak istediklerini belirtti.

Haftalardır iyi giden bir Fenerbahçe'nin olduğunu belirten Bulut, "Birkaç eksiğimiz var ama bu demek değil ki Fenerbahçe sahaya eksik çıkacak. Yerlerine oynayacak arkadaşlar da güvendiğimiz oyuncular. Takımımızdan beklentimiz mücadeleyi en üst düzeyde sergilemek ve 3 puanı almak. Haftalardır iyi giden bir Fenerbahçe var. Herkesin gözünde farklı gözükse de biz sonuçları istediğimiz şekilde alıyoruz. Liderliğimizi korumak istiyoruz." diye konuştu.

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