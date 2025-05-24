Fenerbahçe'de erken ayrılık! İlk veda sezon bitmeden geldi

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Süper Lig'de şampiyonluğu Galatasaray'a kaptıran ve sezonu 2. sırada tamamlaması kesinleşen Fenerbahçe'de sürpriz bir ayrılık yaşanmak üzere.

Sports Digitale'in haberine göre; Juventus, Fenerbahçe'de kiralık olarak forma giyen Filip Kostic'i takıma geri çağırdı. Siyah-beyazlıların Sırp oyuncuyu FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda oynatmayı düşündüğü belirtiliyor.

SÖZLEŞME SÜRESİNİ TAMAMLAMADAN AYRILACAK

Fenerbahçe'yle 30 Haziran 2025'e dek sözleşmesi bulunan Filip Kostic'in 15 Haziran'da başlayacak olan FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda oynayabilmesi için sarı-lacivertli kulüpten erken ayrılması gerekiyor.

Fenerbahçe'nin bonservisini alıp almama noktasında henüz net bir karar vermediği 32 yaşındaki Sırp sol kanat oyuncusunun geleceğinin kısa süre içinde netleşmesi bekleniyor.

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KOSTIC'İN FENERBAHÇE PERFORMANSI

Fenerbahçe formasıyla bu sezon tüm kulvarlarda 33 maça çıkan Kostic, 10 gole doğrudan katkı (2 gol - 8 asist) sağladı.