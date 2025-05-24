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Fenerbahçe'de erken ayrılık! İlk veda sezon bitmeden geldi

Güncelleme Tarihi:

#Transfer#Fenerbahçe#Filip Kostic
Fenerbahçede erken ayrılık İlk veda sezon bitmeden geldi
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 24, 2025 13:48

Juventus, Fenerbahçe'de kiralık olarak forma giyen Filip Kostic'i sözleşmesini tamamlamadan takıma geri çağırdı.

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Süper Lig'de şampiyonluğu Galatasaray'a kaptıran ve sezonu 2. sırada tamamlaması kesinleşen Fenerbahçe'de sürpriz bir ayrılık yaşanmak üzere.

Sports Digitale'in haberine göre; Juventus, Fenerbahçe'de kiralık olarak forma giyen Filip Kostic'i takıma geri çağırdı. Siyah-beyazlıların Sırp oyuncuyu FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda oynatmayı düşündüğü belirtiliyor.

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SÖZLEŞME SÜRESİNİ TAMAMLAMADAN AYRILACAK

Fenerbahçe'yle 30 Haziran 2025'e dek sözleşmesi bulunan Filip Kostic'in 15 Haziran'da başlayacak olan FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda oynayabilmesi için sarı-lacivertli kulüpten erken ayrılması gerekiyor.

Fenerbahçe'nin bonservisini alıp almama noktasında henüz net bir karar vermediği 32 yaşındaki Sırp sol kanat oyuncusunun geleceğinin kısa süre içinde netleşmesi bekleniyor.

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Fenerbahçede erken ayrılık İlk veda sezon bitmeden geldi

KOSTIC'İN FENERBAHÇE PERFORMANSI

Fenerbahçe formasıyla bu sezon tüm kulvarlarda 33 maça çıkan Kostic, 10 gole doğrudan katkı (2 gol - 8 asist) sağladı.

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#Transfer#Fenerbahçe#Filip Kostic

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