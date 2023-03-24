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Fenerbahçe'de Enner Valencia'nın hedefi Beşiktaş derbisinde sahada olmak!

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#Fenerbahçe#Valencia#Can Bartu
Fenerbahçede Enner Valencianın hedefi Beşiktaş derbisinde sahada olmak
Süleyman Arat
Oluşturulma Tarihi: Mart 24, 2023 07:00

Alanyaspor maçında sakatlanan ve diz travmasına bağlı iç menisküs yaralanması teşhisi konulan sarı lacivertli oyuncu her gün 1.5 saat tedavi görüyor. King ve Batshuayi’nin de yokluğunda Valencia’nın derbiye yetişmesi büyük önem taşıyor.

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Fenerbahçe'nin gol makinesi Enner Valencia’nın, Beşiktaş derbisine yetiştirilmesi için sarı lacivertli kulüpte adeta seferberlik ilan edildi. Ekvadorlu futbolcunun Dünya Kupası’ndan kalma diz sakatlığı Alanyaspor maçında aldığı darbenin ardından nüksetmiş ve golcünün derbide forma giymesi zora girmişti. Joshua King ve Michy Batshuayi’nin de sakat olması nedeniyle Valencia’nın da yokluğunda hücum bölgesinde büyük bir sıkıntı yaşayacak olan Kanarya’da bu nedenle yıldız futbolcunun yetiştirilmesi için özel bir tedavi programı uygulanıyor.

İYİLEŞME SÜRECİ ÖZEL TEDAVİYLE HIZLANDIRILDI

Diz travmasına bağlı iç menisküs yaralanması teşhisi konulan Valencia, Samandıra Can Bartu Tesisleri’nde her gün aksatmadan yaklaşık 1,5 saat süren bir tedavi görüyor. Sarı lacivertli oyuncuya kan dolaşımın artırılması için özel ekipmanla Pres Terapi uygulanıyor (Normatec Recovrry Sistemi). Bacakların hava durumu basıncı ile sıkıp gevşetilerek dolaşımın hızlanması ve böylece vücuttaki laktik asitlerin kolay atılması sağlanırken, dokulara bol oksijen verilerek iyleşme süreci hızlanması sağlanıyor.

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VALENCIA 29 GOLLÜK REKORUN PEŞİNDE

Milli maçlar nedeniyle Spor Toto Süper Lig’e verilen 13 günlük arayı hem tedavisini yaparak, hem de dinlenerek geçirerek sakatlıktan kurtulmayı hedefleyen Enner Valencia, 2 Nisan Pazar günü oynanacak Beşiktaş derbisinde sahada olmak ve bu sezon ligde rakip filelere gönderdiği 25 golü arttırarak Aykut Kocaman’ın 1988-89 sezonunda krallık tacını takarken ulaştığı 29 gollü rekorunu da geçerek adını Fenerbahçe tarihine yazdırmak istiyor

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#Fenerbahçe#Valencia#Can Bartu

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