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Fenerbahçe'de Enner Valencia'dan transfer açıklaması

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#Fenerbahçe#Enner Valencia#Süper Lig
Fenerbahçede Enner Valenciadan transfer açıklaması
Oluşturulma Tarihi: Ocak 15, 2023 21:47

Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında deplasmanda Gaziantep FK'yı 2-1 mağlup eden Fenerbahçe'de oyuncular Alioski, Enner Valencia ve Samet Akaydin açıklamalar yaptı.

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Fenerbahçe, Süper Lig'in 19. haftasında Gaziantep FK'yı 2-1 yenerken karşılaşmanın ardından oyuncular değerlendirmeler yaptı. 

Fenerbahçe'ye şampiyon olmak için geldiğini söyleyen Samet Akaydın, "Bugün sahada şampiyonluğu asla bırakmayacağımızı göstermiş olduk. Ben buraya şampiyon olmak için geldim. Şimdi eleştiri değil, birlik olma zamanı. Savaşmaya devam edeceğiz." dedi.

Kuzey Makedonyalı futbolcu Ezgjan Alioski, "Biz şampiyon olacağımıza inanıyoruz." diye konuştu.

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Sarı lacivertlilerin galibiyet gollerini atan Ekvadorlu yıldız Enner Valencia ise "Goller attım, mutluyum ama önemli olan takımın kazanması. Şampiyonluk yarışında sonuna kadar gitmek istiyoruz." dedi.

"İlk golden sonra neden sevinmedi?" sorusuna Valencia: "Bazen en kolay gibi gözüken goller, en zor olabiliyor. Bunlar bazen kaçıyor. Gol attığım için ve kazandığımız için mutluyum." yanıtını verdi.

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Transferle ilgili soruya da cevap veren Valencia, "Geleceğim Fenerbahçe'de. Şu anda şampiyonluğa odaklandım. Burada çok mutluyum." şeklinde konuştu.

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#Fenerbahçe#Enner Valencia#Süper Lig

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