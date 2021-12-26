Fenerbahçe'de Enner Valencia'dan taraftara mesaj! "Bize inansınlar"

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Takım olarak istedikleri yerde olmadıklarını ancak son ana kadar savaşacaklarını kaydeden Valencia, "Takım arkadaşlarımı ve futbol oynamayı özlemiştim. Fenerbahçe için en iyisini yapmaya çalışıyorum ki bu takım hak ettiği yere ulaşabilsin. Takım olarak iyi oynadık ve kazanmayı hak ettik. İstediğimiz yerde değiliz. Hak ettiğimiz yere gelmek için çok çalışacağız. İlk yarı istediğimiz gibi geçmedi. Fenerbahçe'ye geldiğim ilk andan itibaren taraftar bana hep destek gösterdi. Onlar da bizim kadar üzgün. Bize inansınlar, sonuna kadar savaşacağız." diye konuştu.

Takımının ilk golünü atan Filip Novak ise "İkinci yarı daha fazla savaşmalıyız. Hedefimiz var, ligin ikinci yarısında daha iyisini yapmalıyız." dedi.