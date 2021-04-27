Fenerbahçe'de Enner Valencia'dan flaş açıklamalar! Emre Belözoğlu ve Erol Bulut'u kıyasladı

Fenerbahçe'nin tecrübeli futbolcusu Enner Valencia, Aytemiz Alanyaspor'la oynayacakları maç öncesi basın mensuplarının karşısına geçti.

Forvet bölgesinde oynamayı sevdiğini söyleyen Valencia, "Kaleye daha yakın oynuyorum ve skora katkı sağlıyorum. O bölgede oynamayı seviyorum. İleride oynadığım için son maçta 2 golle takıma katkı yaptım." dedi.

Kalan 5 maçta ellerinden geleni yapacaklarını belirten tecrübeli futbolcu, "Şampiyonlukta bizim ne yapacağımız önemli. 5 maçta en iyisini kazanmak istiyoruz. Sonrasına bakacağız." ifadelerini kullandı.

Emre Belözoğlu ile Erol Bulut'u kıyaslayan Enner Valencia, "Erol Hoca ile farklı oynuyorduk, Emre Belözoğlu ile beraber büyük kulübe layık olmaya çalışıyoruz. İyi şekilde gideceğimizi umuyorum." dedi.

Alanyaspor maçına da değinen Enner Valencia "Alanyaspor maçında iyi bir sonuç alacağız." diyerek sözlerini noktaladı.

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