MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriFenerbahçe'de Enner Valencia zirveye yükseldi
GeriFutbol Fenerbahçe'de Enner Valencia zirveye yükseldi
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Futbol
Haber Giriş: 13.04.2021 - 07:52 | Son Güncelleme:

Fenerbahçe'de Enner Valencia zirveye yükseldi

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

Fenerbahçe'nin son haftalardaki vazgeçilmezi Enner Valencia Gaziantep FK maçında kritik bir gole imza attı. Ekvadorlu golcü böylece bu sezon Süper Lig'de Fenerbahçe'nin en golcü oyuncusu oldu

Fenerbahçe'nin Gaziantep FK ile oynadığı maçta Enner Valencia, kritik bir gole imza atarak Süper Lig'de 7 gole ulaştı. Ekvadorlu golcü böylece bu sezon Fenerbahçe'nin ligde en golcü oyuncusu oldu

Emre Belözoğlu tarafında ilk 11'de şans verilen Enner Valencia böylece 6 gollü Thiam ve 5 gollü Samatta'yı geride bıraktı.

İşte Fenerbahçe'nin bu sezon ligde en golcüleri

7 - Enner Valencia
6 - Mame Thiam
5 - Pelkas
5 - Samatta
5 - Ozan Tufan

Spor yazarları Fenerbahçe - Gaziantep FK maçı için dedi Emre Belözoğlunun yaptığı hamle...
Spor yazarları Fenerbahçe - Gaziantep FK maçı için dedi? 'Emre Belözoğlu'nun yaptığı hamle...'

Fenerbahçede Enner Valencia zirveye yükseldi

10.000 TL'ye varan "Hoş geldin bonusu" sadece Misli.com'da! Hemen üye ol...

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi