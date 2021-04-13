Fenerbahçe'de Enner Valencia zirveye yükseldi
Fenerbahçe'nin son haftalardaki vazgeçilmezi Enner Valencia Gaziantep FK maçında kritik bir gole imza attı. Ekvadorlu golcü böylece bu sezon Süper Lig'de Fenerbahçe'nin en golcü oyuncusu oldu
Fenerbahçe'nin Gaziantep FK ile oynadığı maçta Enner Valencia, kritik bir gole imza atarak Süper Lig'de 7 gole ulaştı. Ekvadorlu golcü böylece bu sezon Fenerbahçe'nin ligde en golcü oyuncusu oldu
Emre Belözoğlu tarafında ilk 11'de şans verilen Enner Valencia böylece 6 gollü Thiam ve 5 gollü Samatta'yı geride bıraktı.
İşte Fenerbahçe'nin bu sezon ligde en golcüleri
7 - Enner Valencia
6 - Mame Thiam
5 - Pelkas
5 - Samatta
5 - Ozan Tufan
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