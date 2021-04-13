Fenerbahçe'de Enner Valencia zirveye yükseldi

Fenerbahçe'nin Gaziantep FK ile oynadığı maçta Enner Valencia, kritik bir gole imza atarak Süper Lig'de 7 gole ulaştı. Ekvadorlu golcü böylece bu sezon Fenerbahçe'nin ligde en golcü oyuncusu oldu

Emre Belözoğlu tarafında ilk 11'de şans verilen Enner Valencia böylece 6 gollü Thiam ve 5 gollü Samatta'yı geride bıraktı.

İşte Fenerbahçe'nin bu sezon ligde en golcüleri

7 - Enner Valencia

6 - Mame Thiam

5 - Pelkas

5 - Samatta

5 - Ozan Tufan

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