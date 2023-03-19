Fenerbahçe'de Enner Valencia takım arkadaşlarıyla yaptığı konuşmayı anlattı: "Bana 'gol atmayı bırakmalısın' dediler..."

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Fenerbahçeli oyuncular Samet Akaydin, Emre Mor ve Enner Valencia, Alanyaspor'u 3-1 mağlup ettikleri maçın ardından değerlendirmeler yaptı.

Diego Rossi'nin iptal edilen golüyle ilgili konuşan Samet Akaydın, "Rossi'nin golünde biz gol dedik. Maçtan sonra baktık. Kamuoyuna, yorumlara bakacağız. Nasıl çizgi çektiler. Hala anlam veremedik gol mü gol değil mi diye. İnşallah yanılmışızdır." dedi.

Oyuna ikinci yarıda dahil olan ve takımının son golünü atan Emre Mor, "Devre arasında ne konuşulduğunu bilmiyorum, ısınmaya gitmiştim. Oyuna girerken, Jorge Jesus rakibin üzerine gitmemi söyledi. Ben da kalitemi göstermeye çalıştım. Kazandığımız için çok mutluyum. Çok anlamlı ve değerli bir 3 puan aldık." diye konuştu.

Enner Valencia ise Jorge Jesus'un güveni, bizler için çok önemli. Geldiği günden beri bize olan güvenini anlatıyor. Ona teşekkür ederim. Bu sene çok iyi ve güçlü bir takım kurduk. Umarım bu şekilde devam ederiz. Rakiplerimize bakmıyoruz, kendi maçlarımıza bakıyoruz. Onların kazanıp kaybetmesi önemli değil, biz kendi maçlarımıza odaklandık. Birkaç gün önce Ferdi ve Emre'yle aramızda bir konuşma oldu. Bana "gol atmayı bırakmalısın" diye şaka yapmışlardı. Ben de onlara "şu an olmaz, şu an gol atmayı bırakamam" dedim." açıklamasını yaptı.