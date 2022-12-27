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Fenerbahçe'de Enner Valencia şoku

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#Fenerbahçe#Enner Valencia#Hatayspor
Fenerbahçede Enner Valencia şoku
Oluşturulma Tarihi: Aralık 27, 2022 19:26

Enner Valencia, dizinde ağrıları nedeniyle Fenerbahçe'nin Atakaş Hatayspor maçının kadrosunda yer almadı.

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Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında Hatayspor'u konuk eden Fenerbahçe'de Enner Valencia'dan kadrodan çıkarıldı.

13 golle ligde takımın en golcü oyuncusu olan Enner Valencia, dizindeki sakatlık nedeniyle Hatayspor maçı kadrosundan çıkarıldı.

TRABZON'DA YEDEK BAŞLAMIŞTI

Ekvadorlu golcü, Trabzonspor maçında oyuna sonradan dahil olmuştu.

İLK 11'LER

Fenerbahçe: Altay, Osayi, Gustavo, Szalai, Ferdi, Arao, Zajc, İrfan Can, Rossi, King, Batshuayi.

Hatayspor: Erce, Kamil, Vranjes, Burak, Samuel, Aabid, Onur, Ruben, Saba, Ayoub, Ze Luis.

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#Fenerbahçe#Enner Valencia#Hatayspor

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