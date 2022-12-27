Fenerbahçe'de Enner Valencia şoku

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Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında Hatayspor'u konuk eden Fenerbahçe'de Enner Valencia'dan kadrodan çıkarıldı.
13 golle ligde takımın en golcü oyuncusu olan Enner Valencia, dizindeki sakatlık nedeniyle Hatayspor maçı kadrosundan çıkarıldı.
TRABZON'DA YEDEK BAŞLAMIŞTI
Ekvadorlu golcü, Trabzonspor maçında oyuna sonradan dahil olmuştu.
İLK 11'LER
Fenerbahçe: Altay, Osayi, Gustavo, Szalai, Ferdi, Arao, Zajc, İrfan Can, Rossi, King, Batshuayi.
Hatayspor: Erce, Kamil, Vranjes, Burak, Samuel, Aabid, Onur, Ruben, Saba, Ayoub, Ze Luis.