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Futbol
Haber Giriş: 08.03.2021 - 20:28 | Son Güncelleme:

Fenerbahçe'de Enner Valencia şoku

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Fenerbahçe'de Enner Valencia şoku

Fenerbahçe'nin Ekvatorlu golcüsü Enner Valencia, Konyaspor maçında gördüğü sarı kart sonrası Gençlerbirliği maçında cezalı duruma düştü.

Fenerbahçe'de Konyaspor karşılaşmasının 58. dakikasında sarı kart gören Enner Valencia, Süper Lig'in 30. haftasında oynanacak Gençlerbirliği maçında cezalı duruma düştü.

Sarı lacivertliler, 14 Mart Pazar günü Şükrü Saraçoğlu Stadı'nda Gençlerbirliği'ni konuk edecek.

Fenerbahçede Enner Valencia şoku

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