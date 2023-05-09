Fenerbahçe'de Enner Valencia ayrılığı çok yakın! Internacional'e imza atıyor...

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Bu sezon Fenerbahçe formasıyla tarihi bir sezon geçiren Enner Valencia, Sarı-lacivertli camiaya veda etmeye hazırlanıyor.

TRT Spor'un haberine göre Valencia ile Internacional arasındaki görüşmelerde sona gelindi. Ekvadorlu golcünün yeni sezonda Brezilya ekibinde forma giymesi bekleniyor.

2,5 MİLYON DOLAR MAAŞ, 2 YILLIK SÖZLEŞME

Enner Valencia'nın Internacional ile anlaşmaya vardığı yönündeki haberler geride kalan aylarda çıkmıştı. Brezilya basınında çıkan haberlerde Valencia'nın Internacional ile 2 yıllık sözleşme imzalayacağı ve yıllık 2,5 milyon dolar kazanacağı belirtilmişti.

Fenerbahçe formasıyla bu sezon 43 maça çıkan 33 yaşındaki Valencia, 31 gol atıp 6 da asist yaptı.