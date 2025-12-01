Fenerbahçe'de En-Nesyri'ye ıslıklı protesto!

Haberin Devamı

Fenerbahçe taraftarı, Kadıköy'de oynanan Galatasaray derbisinde Youssef En-Nesyri'ye sert tepki gösterdi.

Derbide dakikalar 66'yı gösterdiğinde tabela kalktı. Fenerbahçe'de ilk 11'de başlayan En-Nesyri yerini Jhon Duran'a bıraktı.

Sarı-lacivertli taraftarlar, En-Nesyri'yi oyundan çıktığı sırada ıslıkladı.

Galatasaray karşısında En-Nesyri;

Şut: 0/1

Gol beklentisi: 0.04

RCS Topla buluşma: 1

Topla buluşma: 14

Pas: 7/11 %64

İkili mücadele: 4/7

Hava topu: 4/6

Yaptığı faul: 1

BU SEZON EN-NESYRI

Bu sezon sarı - lacivertli forma ile tüm kulvarlarda 22 maça çıkan Faslı futbolcu, 8 gol - 1 asistlik skor katkısı sağladı.