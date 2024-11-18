Fenerbahçe'de En-Nesyri'ye çılgın rakam! İki kulüp birden talip oldu

Haberin Devamı

Fenerbahçe'nin Faslı yıldızı Youssef En-Nesyri'ye Suudi Arabistan ekiplerinin ilgisi devam ediyor.

TRT Spor'un haberine göre; Suudi Arabistan'ın önde gelen kulüplerinden Al Nassr ve Al Ittihad da dahil olmak üzere Suudi kulüplerinden En-Nesyri için teklif geldiği öne sürüldü.

Youssef En-Nesyri için Fenerbahçe'ye gelen tekliflerin sezon başında Sevilla'ya ödenen bonservis bedelinden daha yüksek olduğu kaydedildi.

Suudi Arabistan basını ise Al-Nassr'ın Youssef En-Nesyri için 32 milyon Euro'luk bir bonservis bedelini gözden çıkardığını yazdı.

Haberde, Fenerbahçe'nin şu an için Youssef En-Nesyri ile yollarını ayırmaya sıcak bakmadığı ve Faslı golcüyü kadroda tutmak istediği belirtildi.

Fenerbahçe'nin sezon başında 19.5 milyon Euro karşılığında Sevilla'dan transfer ettiği Youssef En-Nesyri, bu sezon çıktığı 17 maçta 4 gol ve 2 asistlik katkı verdi.