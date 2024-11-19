Fenerbahçe'de transfer çılgınlığı! En-Nesyri'nin yerine 2 dünya yıldızı birden geliyor...

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Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Sivasspor'u 4-0 mağlup ederek milli araya 2. sırada giren Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanıyor.

Transferde hareketli günler geçiren sarı - lacivertlilerin yaz transfer döneminde Sevilla'dan kadrosuna kattığı Youssef En-Nesyri'nin adı son dönemde gündemi meşgul ediyor.

32 MİLYON EURO

Suudi Arabistan basını, Fenerbahçeli Youssef En-Nesyri ile ilgili sürpriz bir transfer iddiasında bulundu.

Cristiano Ronaldo ve Anderson Talisca’nın forma giydiği Al-Nassr’ın, En-Nesyri’ye talip olduğu ifade edildi. Al-Nassr'ın En-Nesyri için 32 milyon euroluk bir bonservis bedeli biçtiği öne sürüldü.

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Fanatik'in haberine göre iddia edilen rakamlarda satışın olması durumunda Fenerbahçe alternatiflerini belirledi. Faslı golcüden doğan boşluğa bir dünya yıldızı getirmek isteyen Fenerbahçe yönetimi Jonathan David ve Aleksandar Mitrovic için kolları sıvayacak.

JONATHAN DAVID HAMLESİ

Lille ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Jonathan David için Fenerbahçe nabız yoklayacak. Kanadalı oyuncu Fransız ekibinin yeni kontrat teklifini geri çevirdiği belirtilirken piyasa değeri 45 milyon Euro olarak gösterilen 24 yaşındaki yıldızın bedava alınması gündemde.

Oyuncusunu bedava kaybetmek istemeyen Lille'in David'i ocakta satmak isteyebileceği aktarıldı.

David, bu sezon ligde 11 maçta 7 kez ağları sarsarken, Şampiyonlar Ligi’nde Real Madrid, Atletico Madrid (2) ve Juventus filelerini sarsarak dikkatleri üzerine çekti. Birçok talibi bulunan Kanadalı oyuncu için Fenerbahçe kesenin ağzını açabilir.

RÜYA TRANSFER

Fenerbahçe'nin listesindeki bir diğer isim ise 'rüya transfer' Mitrovic. Sırp yıldız, Jorge Jesus’un çalıştırdığı Al-Hilal’in en önemli oyuncusu konumun bulunurken Suudi ekibi, 30 yaşındaki forvet için 2023’te Fulham’a yaklaşık 53 milyon Euro ödemişti.

Mitrovic, Al-Hilal’de çıktığı 61 maçta 58 gol atıp, 11 asist yaparak dikkat çeken bir performansa imza attı.

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Ayrıca senelik 25 milyon Euro’luk maaşı bulunan yıldız futbolcunun son durumu Fenerbahçe yönetimi tarafından araştırılmaya başlandı. Mitrovic’i ikna etmek için Dusan Tadic'in de harekete geçmeye hazır olduğu öğrenildi.