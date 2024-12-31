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Fenerbahçe'de En-Nesyri’nin formasına 3 aday

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#Transfer#Fenerbahçe#En Nesyri
Fenerbahçede En-Nesyri’nin formasına 3 aday
Süleyman Arat
Oluşturulma Tarihi: Aralık 31, 2024 07:00

F.Bahçe, Faslı yıldızın ayrılma ihtimalini göz önüne alarak alternatiflerini belirledi. Fiyatını 40 milyon Euro olarak belirlediği En-Nesyri için Al-Nassr ile pazarlık yapan sarı lacivertli yönetim, istediği paranın ödenmesi halinde oyuncuyu satıp, Firmino, Muani, Muric’den birini renklerine bağlayacak.

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Fenerbahçe’de günlerdir konuşulan Youssef En-Nesyri’nin Al-Nassr’a transfer olup olmayacağı sorusunun bu hafta yanıt bulması beklenirken, sarı lacivertli yönetim ayrılık ihtimalini göz önüne alarak dünyanın dört bir yanından forvet arayışına başladı. Cristiano Ronaldo ve Anderson Talisca’nın da forma giydiği Suudi Arabistan kulübünün bonservis için 35 milyon Euro teklif ettiği ancak sarı lacivertli yönetimin En-Nesyri’nin eski kulübü Sevilla’ya yüzde 10 pay verme şartı nedeniyle 40 milyon Euro talep ettiği öğrenildi.

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PSG MUANİ’Yİ 95 MİLYON EURO’YA ALMIŞTI

Bonservis pazarlığını sürdüren Fenerbahçe, En-Nesyri’nin gitmesi halinde Roberto Firmino, Kolo Muani ve Vedat Muric’ten birini transfer etmeyi planlıyor. Firmino, iki sezondur Suudi Arabistan’ın Al-Ahli takımında forma giyiyor. 8 yıl oynadığı Liverpool’da büyük başarılar kazanan 33 yaşındaki Brezilyalı, tecrübesiyle dikkat çekiyor. PSG’nin geçen yıl 95 miyon Euro’ya aldığı Kolo Muani, kulübünde yedek kaldığı için ayrılmak istiyor. Vedat Muric de daha önce Fenerbahçe’de forma giyip başarılı olduğu için yönetimin sıcak baktığı oyunculardan.

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TALİSCA’NIN TRANSFERİ BU HAFTA BİTEBİLİR

Fenerbahçe yönetimi diğer taraftan Anderson Talisca’nın transferine artık son noktayı koymak için büyük çaba harcıyor. Sarı lacivertlilerin yaklaşık 2 aydır gerek kendisi ve gerekse kulübü Al-Nassr ile defalarca görüşmeler yaptığı Brezilyalı yıldızın durumunun da bu hafta sonuna dek netleşmesi bekleniyor. Daha önce Beşiktaş’ta oynadığı için Türkiye’yi iyi tanıyan Talisca, hem 10 numara hem orta sahada oynayabilen çok yönlü bir oyuncu olması ve duran toplardaki gol yüzdesinin yüksekliği nedeniyle sarı lacivertlilerin gözdesi.

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#Transfer#Fenerbahçe#En Nesyri

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