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Fenerbahçe'de En-Nesyri’nin 7 maçtır golü yok

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#Fenerbahçe#Twente#Avrupa Ligi
Fenerbahçede En-Nesyri’nin 7 maçtır golü yok
Oluşturulma Tarihi: Ekim 04, 2024 07:00

19.5 milyon Euro’luk bonservis bedeliyle Fenerbahçe tarihinin en pahalı futbolcusu olan Youssef En-Nesyri’nin suskunluğu dünkü Twente maçında da sürdü.

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Sarı lacivertli formayla 7’si Süper Lig, 2’si Şampiyonlar Ligi elemesi ve 2’si Avrupa Ligi olmak üzere toplam 11 karşılaşmaya çıkan Faslı santrfor sadece 1 gol kaydetti. Tek golünü, Süper Lig’in 2. haftasındaki 2-2’lik Göztepe deplasmanında atan En-Nesyri, daha sonra çeşitli süreler aldığı 7 karşılaşmada (toplam 273 dakika) fileleri havalandıramadı.

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MAÇTAN ÖNCE OLAY

Maç öncesi Enschede şehrinde olay çıktı. Karşılaşma için Avrupa’nın dört bir yanından ve Türkiye’den Enschede’ye giden Türk taraftarlar gündüz saatlerinde şehir merkezinde toplanırken, ev sahibi kulübün taraftarlarının provokatif hareketleri oldu. Hollanda polisinin, gerilimi artırıcı bu hareketlere göz yumması sonrası iki takımın taraftarları arasında kavga çıktı. Olay sarısanda bazı taraftarların yaralandığı belirtilirken, bazılarının da polis tarafından gözaltına alındığı öğrenildi. Polisin müdahalesi sonrası iki grup birbirinden ayrıldı.

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#Fenerbahçe#Twente#Avrupa Ligi

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